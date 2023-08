Ridevamo bene. Le rivelazioni di Sarkozy sul Cav. e il 2011 non gli fanno molto onore

Nel 2011 “abbiamo dovuto sacrificare Papandreu e Berlusconi per tentare di contenere lo tsunami… I mercati hanno capito che noi auspicavamo le dimissioni di Berlusconi. E’ stato crudele, ma necessario”. A parlare non è Travaglio, a lui non si addice tanta sincerità, ma l’ex presidente francese Nicolas Sarkozy, che nella sua autobiografia “Le temps des combats”, il tempo delle battaglie, uscita ieri in Francia, racconta le fasi cruciali della crisi del 2011. Dal suo punto di vista. Scrive che quello suo e della cancelliera tedesca Angela Merkel fu un atto di responsabilità. Che entrambi convocarono Silvio Berlusconi a margine del G20 di Cannes – uno dei più complicati e tesi della storia, al centro delle negoziazioni c’era il salvataggio dell’economia greca – per dirgli in faccia: “Il problema dell’Italia sei tu”. Ma il Cav. “cominciò a spiegare che non avevamo capito che non c’erano rischi sui mercati internazionali, perché il debito pubblico italiano era nelle mani degli italiani. Voleva creare altro debito da mettere sulle spalle solo dei suoi compatrioti. Era tutto abbastanza delirante”.

