Macron sapeva. Perché la Francia in Niger ha scelto il profilo basso

Parigi potrebbe dare appoggio a un eventuale intervento africano ma lo farà con la massima discrezione, anche perché ben conscio ormai quanto il marchio francese sia diventato delegittimante in Africa. L’Italia invece si affaccia per la prima volta alla gestione di una crisi africana con un contingente e potrebbe giocare di sponda

Parigi. Per analizzare la posizione francese nella crisi nigerina bisogna partire ricordando l’operazione Barkhane svolta nel Mali dal 2014 al 2022 con l’obiettivo di stabilizzare il quadro di sicurezza al fine di promuovere democrazia e sviluppo. Le precedenti operazioni Serval e Epervier avevano dimostrato la capacità dell’esercito francese di intervenire con successo nel contrastare le bande armate. La Francia è stata poi incapace di contribuire realmente a una forma di equilibrio successivo, come se avesse ormai perso la presa sullo scenario africano. Si è poi imbarcata in una politica di controllo di una zona estesissima con un contingente modesto di 5.000 uomini: una strategia fallimentare.