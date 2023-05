Macron e Darmanin tra europee e presidenziali francesi. Il ricasco su Meloni

Cosa c’è dietro il nuovo attacco del ministro dell’Interno francese alla premier sulla gestione migratoria: l’espediente per colpire la destra di Marine Le Pen e lo sguardo non solo alle elezioni in Ue del prossimo anno, ma anche all’Eliseo

Parigi. “Quando si fanno promesse avventate, quando si è esponenti dell’estrema destra – la Meloni non è propriamente una progressista di sinistra – ci si rende conto che la realtà è più dura”. E ancora: “Il mio attacco non è contro gli italiani, ma contro le personalità politiche. Abbiamo il diritto di dire che la Le Pen, la Meloni, non hanno il modello giusto”. Ieri, su France Inter, il ministro dell’Interno francese, Gérald Darmanin, si è di nuovo espresso contro il presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni, a due settimane dalle dichiarazioni scivolose che avevano spinto il ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, ad annullare all’ultimo momento il suo viaggio a Parigi – “Meloni è incapace di risolvere i problemi migratori”. Un attacco che coglie un po’ tutti di sorpresa, visto che proprio martedì sera, a Reykjavik, il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, aveva usato parole concilianti nei confronti dell’Italia e di Meloni – “non può essere lasciata da sola davanti alla pressione migratoria”, “con Meloni ci confronteremo, spero di poter cooperare con il suo governo” – ma che va letta come una chiara volontà di Parigi di giocare su due piani.