Migranti, dalla Francia nuova stoccata a Meloni: "Disumana e inefficace", dice il capo del partito di Macron

A pochi giorni dalle polemiche accese dal ministro degli Interni Darmanin, oggi è il numero uno di Renaissance e presidente di Renew Europe al Parlamento europeo a rincarare la dose: "Meloni fa molta demagogia di fronte all’immigrazione clandestina: la sua politica è ingiusta"

"La politica di Meloni è ingiusta, disumana e inefficace". Da Parigi casca su Roma un altro giudizio netto, e molto duro, sulle politiche migratorie del governo italiano. Questa volta a pronunciarlo è Stéphane Séjourné, capo di Renaissance, il partito di Emmanuel Macron, e presidente del gruppo centrista Renew Europe al Parlamento europeo. Le sue parole sono riportate dal Figaro in un articolo pubblicato oggi.

Ancora una volta l'attacco è a doppio taglio: all'estero si colpisce Giorgia Meloni, all'interno si punta a Marine Le Pen. "L’estrema destra francese prende come modello l’estrema destra italiana. Bisogna denunciare la loro incompetenza e la loro impotenza. Meloni fa molta demagogia di fronte all’immigrazione clandestina: la sua politica è ingiusta, disumana e inefficace", dice Séjourné.

La tesi dell'articolo è chiaro fin dal titolo: "Macron utilizza Meloni come spauracchio anti Le Pen". A un anno dalle elezioni europee, il presidente francese vuole tracciare una decisa divisione tra il suo blocco di centro e quello nazionalista, spiega il Figaro. E anche se Le Pen ha sottolineato le differenze che la separano da Meloni, sostenendo che non è sua "sorella gemella", il Rassemblement National riconosce una certa affinità di vedute sull'immigrazione con Fratelli d'Italia.

Il tema sta diventando ricorrente in Francia. La settimana scorsa le parole del ministro dell'Interno Gérald Darmanin hanno fatto scoppiare un caso diplomatico: Meloni, "alla guida di un governo di estrema destra scelto dagli amici della Le Pen, è incapace di gestire i problemi migratori per i quali è stata eletta". Il ministro dell'Esteri Antonio Tajani, in seguito a questa dichiarazione, ha cancellato un incontro con la sua omologa francese e chiesto le scuse dell'Eliseo, che di fatto non sono mai arrivate.

Ma mentre Parigi minimizza, a Roma i toni sono diversi. La stessa premier ha commentato pochi giorni fa la vicenda: "A me pare che sia più un tema di politica interna dei francesi. Però consiglio prudenza sul fatto di utilizzare altri governi per regolare i conti della politica interna, perchè è una cosa che normalmente non si fa".

Sejourné non è nuovo alle posizioni espresse oggi sul Figaro. Già venerdì scorso aveva dato ragione a Darmanin. Su Twitter ha scritto: "Gérald Darmanin ha avuto ragione a denunciare l'incompetenza e l'impotenza dell'estrema destra europea di fronte all'immigrazione clandestina. Sapevamo che il loro approccio non è né giusto né umano: constatiamo oggi che è anche inefficace".