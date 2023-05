Giorgia Meloni vola a Praga dagli alleati europei: oggi l'incontro con Fiala

La premier vede il primo ministro ceco: sul tavolo immigrazione, riforma del Patto di stabilità e sicurezza energetica. Si discuterà anche di alleanze europee, in vista delle elezioni del prossimo anno, e del futuro del Gruppo dei conservatori (Ecr)

Giorgia Meloni vola a Praga, per un doppio incontro prima con il premier Petr Fiala, poi con il presidente della Repubblica ceca Petr Pavel. Appuntamento alle 12, quando la leader di Fratelli d’Italia si recherà alla residenza del primo ministro: diversi gli argomenti sul tavolo, dall’immigrazione alla sicurezza energetica fino alla riforma del Patto di stabilità, da poco presentata a Bruxelles. Seguirà un incontro con i giornalisti nella sede del governo locale, fissato alle 14 e 40.

L’intesa fra i due capi di governo si è rafforzata nei mesi passati nel corso di diversi scambi diplomatici, l’ultimo dei quali lo scorso febbraio a margine del Consiglio europeo, assieme al primo ministro polacco Mateusz Morawiecki. La linea dei due esecutivi è infatti concorde su molti dossier: prima di tutti la gestione dei flussi migratori, su cui il premier Fiala ha manifestato più volte appoggio alle richieste italiane in sede europea. Anche in materia economica le posizioni sono sovrapponibili: sulla nuova governance del Patto di stabilità entrambi i paesi chiedono flessibilità all’Ue sul debito pubblico. Infine, la Repubblica ceca è stata fin dall’inizio dello scontro armato uno degli stati più decisi nell’appoggio militare a Kyiv: un approccio in linea con la fermezza dimostrata finora dal governo italiano.

Lo sguardo sarà puntato sulle elezioni europee del prossimo anno: il Partito civico democratico (Ods), di cui Fiala è leader, fa parte come Fratelli d’Italia del Gruppo dei conservatori e dei riformisti europei (Ecr), presieduto da Giorgia Meloni. È facile prevedere che nel bilaterale ci sarà spazio per discutere anche di questo.