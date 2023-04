Come funziona la riforma “equilibrata” del Patto di stabilità

Bruxelles. La riforma del Patto di stabilità presentata oggi da Valdis Dombrovskis e Paolo Gentiloni si iscrive nella visione che Emmanuel Macron e Mario Draghi avevano messo nero su bianco sul Financial Times il 23 dicembre del 2021. Non tutto ciò che i due avevano chiesto è stato ripreso dalla Commissione europea. Ma una delle idee più originali è al cuore della proposta di Dombrovskis e Gentiloni: dare più tempo per ridurre il debito ai paesi che fanno investimenti sulle priorità dell’Ue. Questo non significa che Francia e Italia non dovranno procedere ad aggiustamenti fiscali dolorosi anche con il nuovo Patto. Ma che lo spirito di Draghi sia sopravvissuto lo dimostra la reazione di Christian Lindner: “Le proposte della Commissione non soddisfano i requisiti della Germania”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE