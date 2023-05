La vera competizione con Macron si gioca sulla conquista degli imprenditori. Appunti per Meloni

Di questi tempi, lo sappiamo, non è facile osservare la traiettoria di Emmanuel Macron con lo sguardo allegro e spensierato di chi dice, dandosi di gomito: “Ehi, guardate cosa fa la Francia per risolvere problemi simili ai nostri, guardate come sono bravi, guardate come sono decisi, guardate come sono efficienti, che cosa stiamo aspettando a fare come loro?”. Non è facile perché la Francia di Macron, ormai da mesi, è spesso in ostaggio dei manifestanti, desiderosi di sabotare la sacrosanta riforma delle pensioni della Francia. E non è facile perché le performance economiche dei francesi – la Francia cresce meno di quanto fa l’Italia, crea occupati in misura inferiore rispetto a quanto fa l’Italia e produce inflazione a un ritmo superiore dell’Italia – sono spesso peggiori rispetto a quelle del nostro paese. Eppure i resoconti delle lunghe chiacchierate avute da Macron e dai principali ministri del governo francese lunedì scorso a Versailles con i duecento imprenditori internazionali, che il presidente francese ha cercato di sedurre per farli investire ancora di più nel suo paese, sono lì a suggerirci una domanda semplice, riassumibile in quattro lettere: e noi?

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE