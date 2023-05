"Macron è in difficoltà, è obbligato ad attaccare Meloni". Parla Maréchal

“Emmanuel Macron è in forte difficoltà con un malcontento molto diffuso tra i francesi che riguarda non solo le pensioni ma la sua politica a trecentosessanta gradi. Si trova obbligato ad attaccare Giorgia Meloni perché legittimarne la credibilità farebbe crollare la narrazione sulla quale ha costruito le sue due elezioni, cioè l’incapacità della destra di unirsi e di governare stabilmente, e perché il dinamismo del governo italiano in Europa e nel Mediterraneo sta facendo risaltare il progressivo isolamento nel quale ha confinato la Francia sul piano internazionale”. Marion Maréchal, vicepresidente di Reconquête, il partito della destra sovranista francese fondato da Éric Zemmour, commenta con queste parole sul Foglio l’ultima querelle franco-italiana. Una querelle figlia di strategie politiche ma anche di incomprensioni. Per l’ex deputata del Front national, Giorgia Meloni non è la copia di zia Marine, come sostenuto dalla macronia. “Marine Le Pen e Giorgia Meloni hanno due progetti politici diversi. La prima porta avanti una dialettica popolo contro élite puntando ad attirare gli scontenti di sinistra piuttosto che a coalizzare gli elettorati delle varie forze a destra. A mio avviso questo approccio ha due limiti di fondo. Il primo è che con l’elettorato di sinistra possono esserci alcuni dossier di convergenza ma restano due visioni di società incompatibili; il secondo è che popolo ed élite non vanno messi in contrapposizione ma portati a cooperare per lo stesso obiettivo, il bene della nazione, essendo strati sociali interdipendenti. Ecco perché personalmente condivido maggiormente la linea intrapresa da Meloni di costruire una coalizione solida di forze politiche conservatrici che sappiano mettere in campo un’agenda alternativa a quella delle sinistre progressiste”, dice Maréchal, prima di aggiungere: “Con Reconquête lavoro per portare questo modello anche in Francia, dove la mancanza di alleanze tra i partiti di destra ha lasciato campo libero a Macron e alla sinistra”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE