Darmanin prende Meloni come esempio del fallimento della destra francese sui migranti

Il clima tra Roma e Parigi rimane burrascoso. Mentre il presidente francese Emmanuel Macron a Reykjavik esprime la necessità di solidarietà con l’Italia di fronte al problema migratorio, il ministro francese degli Interni Darmanin ribadisce le critiche rivolte a Giorgia Meloni. A novembre scorso si era creato un putiferio sulla questione dell’accoglienza della nave Ocean Viking che aveva subito guastato i rapporti, nonostante Macron fosse stato il primo capo di stato a incontrare la premier italiana appena insediata. Darmanin durante un’intervista aveva già criticato la capacità di Giorgia Meloni di controllare i flussi migratori, suscitando malumori da parte del governo italiano. Impegnato a marcare il terreno sulla questione migratoria in opposizione al Rassemblement National di Marine Le Pen, Darmanin ha preso l’esecutivo italiano come esempio del fallimento delle idee dell’estrema destra francese in materia di controllo dell’immigrazione.

