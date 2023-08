Il jet di Prigozhin abbattuto dai russi. Il capo della Wagner era a bordo

La contraerea di Mosca ha abbattuto il velivolo di proprietà del fondatore delle milizie mercenarie che a giugno scorso avevano tentato un golpe contro il regime di Putin

Il jet privato di proprietà del capo della Wagner, Evgeni Prigozhin, si è schiantato nella regione di Tver, in Russia, 180 chilometri a nordovest di Mosca: il velivolo è stato abbattuto dalla contraerea russa. Lo riporta il canale Telegram "Zona grigia", legato al gruppo di mercenari. Nella lista dei passeggeri è confermata la presenza dello stesso Priogozhin. Non è chiaro se lo "chef di Putin" fosse effettivamente a bordo, ma la cerchia ristretta di Prigozhin non riesce a mettersi in contatto con lui, riporta il media russo Fontanka, citando una propria fonte.

Il video del jet di Prigozhin abbattuto dai russi

Sui canali Telegram vicini alla Wagner si dice che a bordo del jet ci sarebbe stato anche Dmitry Utkin, il braccio destro del leader mercenario. Sarebbero otto i corpi finora ritrovati nel luogo dove si è schiantato il jet, riferiscono fonti dei servizi d'emergenza citati dall'agenzia di stato Ria Novosti. Secondo quanto sostiene il ministero per le Situazioni di emergenza russo, "c'erano dieci persone a bordo, di cui tre membri dell'equipaggio. Secondo le informazioni preliminari tutte le persone a bordo sono morte". Insomma, al conto mancherebbero due corpi. Al momento mancano anche immagini decisive o fonti terze che possano confermare o smentire la presenza di Prigozhin sul volo.

Una fonte terza, che è la piattaforma di tracciamento degli aerei Flight Radar, conferma tuttavia che un secondo aereo appartenente a Prigozhin è atterrato a Mosca, dopo avere zigzagato sopra l'aereoporto internazionale della capitale, Mosca-Vnukovo.

Evgeny Prigozhin's second plane turns over Moscow, Readovka reports



The second plane, which belongs to Yevgeny Prigozhin, turns around over the capital and heads for the airport. pic.twitter.com/KgnSstniWc — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) August 23, 2023

Il jet abbattuto, targato RA-02795, era lo stesso usato da Prigozhin per lasciare la Russia dopo l'ammutinamento dello scorso giugno e rifugiare in Bielorussia.

Il fondatore delle milizie mercenarie il 24 giugno aveva infatti tentato un golpe contro il regime di Vladimir Putin. Il giorno della rivolta, Putin disse che Prigozhin e i suoi stavano "spingendo il paese verso l’anarchia e il fratricidio" e aveva promesso loro una "inevitabile punizione", chiamandoli traditori. Ma in base a un accordo per porre fine alla ribellione armata – che ha visto le truppe di Wagner impadronirsi della città di Rostov sul Don e marciare su Mosca e che è durata solo 24 ore – le accuse contro Prigozhin sono state ritirate e gli è stato offerto un trasferimento in Bielorussia. Si è poi venuti a sapere che il presidente russo aveva incontrato Prigozhin cinque giorni dopo il fallito ammutinamento. Il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov ha ammesso che l’incontro è avvenuto il 29 giugno a Mosca e che è durato circa tre ore. Con Prigozhin, quel giorno, c'erano altri 34 comandanti della Wagner, ha spiegato Peskov, che ha confermato le indiscrezioni trapelate nei giorni precedenti sulla stampa francese.

Leggi anche: Putin ha incontrato Prigozhin pochi giorni dopo la rivolta armata della Wagner

Ieri Prigozhin era riapparso in un video di propaganda con un numero di telefono in sovrimpressione e destinato a chi voleva "arruolarsi" con i mercenari del gruppo. Il video, probabilmente girato in Africa, era stato pubblicato sui canali Telegram affiliati alla Wagner. In piedi, in mimetica in una zona desertica e con un fucile tra le mani il "cuoco di Putin" diceva: "Wagner sta rendendo la Russia ancora più grande in tutti i continenti e sta rendendo l'Africa più libera".