Il Mali sprofonda e c'entra Prigozhin. La minaccia dei vicini ai golpisti del Niger è in scadenza

Nonostante la guerra all’Ucraina, la compagnia Wagner non avrebbe sottratto uomini alle missioni in Africa. Uno studio del progetto Acled, che mappa e raccoglie dati sulla violenza politica in tutto il mondo, dice che nell’ultimo anno e mezzo l’intensità delle operazioni degli uomini di Prigozhin nel Sahel è aumentata, ma non ha portato successi per il governo centrale, cioè per la giunta militare alleata di Mosca. I golpisti del Mali hanno litigato con la comunità internazionale anche perché l’Onu voleva indagare sui crimini commessi dai mercenari russi: non lo hanno permesso, li hanno difesi e così hanno legato molto del proprio destino alle capacità militari della Wagner. L’Onu ha ritirato i suoi Caschi blu, e oggi lo studio Acled dice che i combattenti Wagner non sanno contenere i jihadisti che conquistano terreno a danno della giunta, mentre la guerra interna uccide molti più civili di prima. Il quadruplo.

