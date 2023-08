C'è un accordo non scritto tra Stati Uniti e Iran. Prigionieri, denaro e basta droni a Mosca

Un funzionario del governo iraniano ha parlato in forma anonima con il Financial Times e il risultato è un quadro un po’ più completo sul progetto di disgelo fra Washington e Teheran che procede a piccoli passi. L’iraniano dice che gli americani vogliono da Teheran “fatti concreti” per fermare le forniture di droni a Mosca, che poi li usa nella sua guerra all’Ucraina. In cambio la Repubblica islamica otterrebbe la promessa che non saranno decise nuove sanzioni e che verranno allentati i controlli su quelle già esistenti. Questa seconda concessione, se vera, non sarebbe possibile dentro un patto formale, ma i punti che si discutono da mesi nei colloqui indiretti tra i due paesi non sono il preludio a un nuovo accordo simile a quello firmato da Barack Obama nel 2015, ma un “patto non scritto” molto meno ambizioso per allentare la tensione e scongiurare il rischio di escalation. Andiamo con ordine. Una settimana fa, il 10 agosto, la magistratura iraniana ha spostato quattro detenuti americani dal carcere di Evin, a Teheran, agli arresti domiciliari in un hotel dove possono usare il cellulare e incontrare i propri familiari. È il primo passo verso uno scambio di prigionieri che, come ha detto il segretario di stato americano Antony Blinken: “Dovrebbe avvenire nelle prossime settimane”, probabilmente a settembre in Qatar. Il patto comprende anche lo scongelamento di sei miliardi di dollari del governo iraniano fermi nelle banche sudcoreane per via delle sanzioni, quei fondi saranno spostati su un conto in Qatar nella disponibilità della Repubblica islamica, che potrà usare i soldi soltanto per comprare medicinali.

