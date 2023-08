Due anni di stravolgimenti e violenza in Afghanistan

Kandahar, Afghanistan. Quando i talebani hanno preso il controllo dell’Afghanistan, il gruppo ha rapidamente lanciato quella che i funzionari hanno definito una campagna di “purificazione” volta a spogliare il paese delle leggi e delle istituzioni civili per costruire una società interamente islamica. Due anni dopo, i talebani hanno sventrato il sistema giudiziario del paese come parte della loro campagna per creare un emirato religioso, demolendo la Costituzione e sostituendo il codice legale con norme basate su un’interpretazione draconiana della legge islamica. I talebani hanno riempito le carceri a dismisura, privato uomini e donne dei diritti civili fondamentali e hanno eroso le reti di sicurezza sociale destinate a proteggere gli afghani più vulnerabili. Stanno anche cercando di trasformare i media, usandoli per promuovere la loro visione del paese e limitando i contenuti ritenuti non islamici, tra cui la musica e la presenza delle donne.

