Capodanno a Kabul sotto i talebani: tra diritti sottratti e ipocrisie occidentali

È stato un anno fantastico, in Afghanistan. Da quando gli afghani hanno “spezzato le catene della schiavitù” (espressione dell’ex premier pachistano Imran Khan), il paese è entrato in una nuova età dell’oro. I nuovi, amichevoli e social media friendly Taliban 2.0, talvolta addirittura celebrati dalla stampa internazionale, hanno fatto del loro meglio per prendersi cura della popolazione: che non li aveva eletti né delegati a governare, ma questi sono dettagli. Il governo, formato perlopiù da terroristi nelle liste di proscrizione di vari governi e organizzazioni internazionali, ha fatto del suo meglio per accreditarsi. Sparando, per esempio, addosso alle donne che, sfidando i divieti sia di assembramento sia di uscire senza burqa, protestano per le vie di Kabul chiedendo, oltre al diritto di lavorare e studiare, cibo e qualcosa per scaldarsi. Proiettili a parte, la popolazione è stata prontamente accontentata: con dei magnifici falò di strumenti musicali, distrutti e dati alle fiamme con tutto l’entusiasmo che deriva dalla consapevolezza di aver fatto la cosa giusta per rispondere alle esigenze della popolazione.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE