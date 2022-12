Via le donne dall'università. I talebani distruggono l'emancipazione un divieto alla volta

Non sono passati neanche tre mesi da quando migliaia di ragazze e giovani donne afghane avevano sostenuto gli esami per accedere ai corsi di laurea. Molte di loro si erano preparate per mesi per superare l’esame di Ingegneria o di Medicina, con l’idea che un giorno potessero mettere le competenze acquisite a servizio del proprio paese. Le loro speranze si sono improvvisamente infrante ieri pomeriggio, quando il ministro per l’Istruzione superiore dell’Emirato islamico dell’Afghanistan, Neda Mohammad Nadeem, ha indirizzato una lettera a tutte le università pubbliche e private del paese, ordinando di “sospendere l’istruzione femminile fino a ulteriori decisioni”. Subito dopo, il portavoce del ministro, Ziaullah Hashimi, ha pubblicato la lettera su Twitter e ha confermato l’ordine in un messaggio all’Afp.

