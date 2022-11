Fuga dai Talebani: l'altra crisi umanitaria, dimenticata dall'Europa

“No One asked me why I left Afghanistan” è il titolo che Human Rights Watch ha dato al suo ultimo report, che denuncia decine di migliaia di respingimenti ai danni degli afgani al confine turco. La fuga dall'Emirato dei Talebani, che si è reinsediato a Kabul nell'agosto dello scorso anno, è stata già impedita a oltre 238 mila persone che cercavano di sconfinare dall'Iran. Sebbene foraggiati indirettamente dall'Europa – il “tappo” al flusso degli arrivi, a est, è costato 6 miliardi di euro all'Ue, già versati nelle casse di Ankara -, questi respingimenti fanno della Turchia un paese terzo non sicuro per i richiedenti asilo, dice l'ong. Nell'ultimo anno, il flusso dei profughi afgani si è riversato in misura minore anche lungo la rotta del Mediterraneo centrale, quella che interessa l'Italia. Secondo i dati del Viminale, sono già 7 mila le persone in fuga da Kabul e dalle altre province dell'Emirato islamico che hanno raggiunto le coste italiane imbarcandosi dal Nordafrica. Alla stregua dei profughi ucraini che scappano dalla guerra, nel caso degli afgani si tratta di persone in fuga da un regime dichiaratamente repressivo e violento e quindi tutti con pieno diritto di asilo (con buona pace della guerra che il governo italiano ha rinnovato contro le navi umanitarie).

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE