L'Afghanistan dei talebani e la rete delle scuole clandestine. “Hanno paura”, ci dice Aisha

Martedì scorso, con una lettera indirizzata a tutti gli istituti pubblici e privati, il ministro per l’Educazione superiore dell’Emirato islamico dell’Afghanistan, Neda Mohammad Nadeem, ha ordinato di “sospendere l’educazione universitaria femminile fino ad ulteriori ordini”. La decisione ha provocato reazioni indignate della comunità internazionale ma soprattutto una serie di proteste in tutto il paese. Giovedì gruppi di attiviste, studentesse, insegnanti si è radunato per contestare la decisione. “Le proteste andranno avanti fino a quando il divieto non sarà ritirato”, dicono le ragazze in piazza. Alle proteste hanno fatto seguito alcuni arresti, tra cui tre giornalisti e cinque donne. Ma non sono solo le donne a contestare l’ordine dei talebani. Lo stesso giorno, circa cinquanta professori si sono dimessi dai loro incarichi mentre un gruppo di studenti di medicina si è rifiutato di sostenere gli esami, uscendo dall’aula in segno di solidarietà con le colleghe.

