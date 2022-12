“Non si può negoziare coi talebani”, ci dice l'ex negoziatore di Doha

Donne arrestate e recluse, esecuzioni pubbliche e linciaggi, perché per Nader Nadery dialogare con il governo di Kabul non è possibile

Mentre nel vicino Iran le proteste delle donne vanno avanti da mesi, a Kabul il viceportavoce dei talebani, Bilal Karimi, ha dichiarato qualche giorno fa che nell’Emirato i diritti delle donne sono rispettati come mai prima: “Tutti i cittadini sono protetti dalla Sharia. Inoltre, posso affermare che prima del ritorno dell’Emirato, i diritti delle donne – tra cui il diritto alla famiglia, alla dignità, all’onore – non erano rispettati”. Eppure, lo scorso mese è stato particolarmente drammatico per le donne afghane. Il 4 novembre i talebani hanno fatto irruzione durante una conferenza stampa sul “Movimento delle donne per l’uguaglianza” e hanno prelevato Zarifa Yaqoobi. L’8 è stata arrestata Farhat Popalzai e il 13 è stata la volta di Humaira Yusuf. Nonostante gli appelli di Amnesty International, le tre attiviste sono ancora nelle mani delle autorità. Negli stessi giorni sono state varate una serie di restrizioni che vietano alle donne di accedere ai parchi pubblici, alle palestre, agli hamman. “I talebani stanno implementando una serie di misure che possono essere definite come forme di apartheid verso le donne”, dice al Foglio Nader Nadery, esperto di Diritto internazionale, già consigliere della Repubblica islamica per i diritti umani e tra i negoziatori a Doha.