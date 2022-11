Reportage dal disastro di Kabul. I miracoli grandi e piccoli di tre donne coraggiose in Afghanistan

Tre europee sotto il regime talebano. Non hanno rinunciato al lavoro di cura per un popolo martoriato, nonostante pericoli e restrizioni. Oggi si raccontano, nel paese che è il loro destino

Mai stata in Afghanistan. Ci arrivo in un 2022 che figura solo formalmente sui calendari di questo affascinante, strano, unico paese. Un luogo, lontano nello spazio e soprattutto nel tempo, in cui il futuro è un concetto astratto.