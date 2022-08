I fantasmi di Kabul. Perché il disastro afghano parla all'Italia

Nell’agosto 2021 il ritiro degli americani, mentre gli incursori dei Carabinieri recuperavano gli afghani in pericolo nei vicoli della capitale. Oggi le stragi, e il capo di al Qaida protetto dal ministro talebano. Ma non sono vent’anni persi: le ragazze sfidano in silenzio il regime

L’agenda Biden è questo: non fare neanche un errore”, disse un anno fa la speaker della Camera Nancy Pelosi in una conversazione con il direttore dell’Atlantic Jeffrey Goldberg – erano passate sei settimane dal Ferragosto in cui Kabul è tornata nelle mani dei talebani. Il giorno in cui l’ultimo soldato americano ha lasciato l’Afghanistan, nella zona verde della capitale i check point dell’esercito erano occupati dagli uomini del clan Haqqani. La “fazione intransigente”, come la chiamava Mirwais senza mai pronunciarne il nome, con il giusto misto di deferenza e timore che andava accordato al nuovo potere costituito da parte di un impiegato delle Nazioni Unite afghano che non sapeva se avesse anche lui diritto a scappare dal paese (e, in quel caso, se sarebbe stato possibile nella pratica), se il giorno dopo si fosse dovuto presentare a lavoro (“Non funziona più neanche la password di sistema sul mio pc aziendale”) e se lo avesse ancora un lavoro (“Anche le Nazioni Unite se ne vanno?”).