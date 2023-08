L'involuzione autoritaria e dinastica della Cambogia è un problema per l'Asia intera

“Quando l’acqua sale, i pesci mangiano le formiche; quando l’acqua scende, le formiche mangiano i pesci”. Nel momento in cui la Cambogia si prepara alla prima transizione di potere in quasi quarant’anni, un analista che vive a Phnom Penh sceglie questo antico detto khmer per spiegare perché il primo ministro Hun Sen veda nella successione al figlio l’unico modo per proteggere la sua famiglia dalle vendette politiche. Solo una manciata di giorni dopo aver annunciato di prepararsi a lasciare il potere al quarantacinquenne Hun Manet, il primo ministro cambogiano ha detto pure che potrebbe però anche decidere di tornare alla guida del paese che governa dal 1985. “Vi avverto”, ha detto nei giorni scorsi l’uomo forte di Phnom Penh, “se la vita di mio figlio dovesse essere in pericolo, potrei dover tornare per un po’ a fare il primo ministro”.

