L'ultima incoronazione di Hun Sen in Cambogia

"Nessuno può battere Hun Sen", aveva assicurato il primo ministro cambogiano Hun Sen, alla vigilia delle elezioni. E il 23 luglio le ha vinte “con una maggioranza schiacciante” com’è stato affermato sin dai primi exit poll. Vittoria ineluttabile, considerando che il Cambodian People's Party (Cpp), il partito di Hun Sen, non aveva reali concorrenti se non 17 partitini pressoché sconosciuti, mentre il maggior partito d’opposizione, il “Candlelight Party” è stato messo fuori gioco per un cavillo legale, tutti i rappresentanti dell’opposizione sono in prigione o in esilio. Alcuni sono spariti. Tra marzo e aprile i membri del Candlelight sono state vittime di aggressioni da parte di uomini mascherati e nella settimana precedente le elezioni, secondo Human Rights Watch, il governo ha intensificato la repressione.

