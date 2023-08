In Argentina il populismo di Javier Milei rischia di vincere tutto

Dopo essere arrivato in testa alle primarie argentine di domenica, il leader di Libertad Avanza punta tutto sulla battaglia anticasta. Una specie di grillismo in salsa sudamericana

“Siamo in condizione di battere la casta al primo turno”, ha detto Javier Milei, dopo essere arrivato in testa alle primarie argentine di domenica col 30,4 per cento dei voti. Il boom era previsto, visto che già i sondaggi lo davano al 20 circa, rispetto al 2,8 della sua coalizione La Libertad Avanza alla sua prima uscita, due anni fa – ma già allora aveva preso il 17,04 a Buenos Aires. Ma fino a questi limiti, no.