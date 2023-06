Le banche centrali cercano di domare l'inflazione per non finire come la Turchia

Ha ragione Joachim Nagel, presidente della Bundesbank: l’inflazione è un mostro ingordo. Ed è un mostro a molte teste, per questo tanto difficile da domare. Le banche centrali ci stanno provando, ma i risultati finora sono deludenti. Un mese fa la Banca d’Inghilterra ha ospitato a Edimburgo un “Festival degli errori” per discutere sulle lezioni impartite dai disastri finanziari del passato. Il prossimo anno forse bisognerà aggiungere anche lo sbaglio commesso nel 2022 che ha consentito all’inflazione di radicarsi nell’economia come una mala pianta. Non fu facile estirparla nemmeno nei primi anni ’80, allora la stretta monetaria partita dagli Stati Uniti fu ancor più forte (ma l’inflazione aveva raggiunto il 20 per cento) tuttavia seguirono due-tre anni di recessione prima che arrivasse il “boom reaganiano”.

