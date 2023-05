Profitti e salari, chi paga l'inflazione? Serve una nuova concertazione

Sul Foglio di mercoledì, Luciano Capone ha ripreso una recente nota di tre ricercatori di Banca d’Italia, Fabrizio Colonna, Roberto Torrini ed Eliana Viviano, che fornisce un contributo importante al dibattito sul ruolo dei profitti e dei salari nella dinamica dell’inflazione con una nitida spiegazione di come vadano interpretati i dati di contabilità nazionale sui profitti (cioè con cautela). La questione è tecnica ma il tema è sommamente politico: la nota ci dice che i dati che abbiamo visto circolare sui profitti in crescita in percentuale del valore aggiunto (più altrove che in Italia a dire la verità) non mostrano necessariamente un aumento dei margini di profitto. Anzi, sono compatibili, dal punto di vista teorico, con margini di profitto stabili o addirittura in discesa (perché con costi dell’energia e delle materie prime in crescita e margini costanti, il valore aggiunto cresce proporzionalmente meno aumentando il peso dei profitti sul totale).

