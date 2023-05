Non sono i profitti la causa dell'inflazione. La Banca d'Italia smentisce la Bce

Per l'Eurotower l'aumento dei prezzi è causato dall'aumento dei margini delle imprese, ma Bankitalia dice che non è così: "In Germania e in Italia l’aumento della quota profitti è associato a una dinamica stazionaria o negativa dei mark up”

Proprio adesso che andava consolidandosi, il dibattito sulle cause e sui motori dell’inflazione nell’Eurozona viene riaperto. Non sono i grandi profitti delle imprese a guidare l’aumento dei prezzi, o meglio, non è affatto dimostrato che sia così. Ad avanzare l’ipotesi, presentandola come suffragata dai dati, era stata la Banca centrale europea. Prima è stato l’italiano Fabio Panetta, in un discorso a marzo a Francoforte, a dire che le imprese stavano aumentando i prezzi oltre l’aumento dei costi energetici: “Potrebbe esserci un aumento dell’inflazione a causa dell’aumento dei profitti”. Poi anche Isabel Schnabel, membro tedesco del board, ha ribadito che “l’elevata pressione inflazionistica può essere dovuta al maggiore potere di mercato delle aziende”.