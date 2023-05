Alti tassi a lungo. La Bundesbank prospetta un'altra stretta della Bce

Le attese sul picco dei tassi d’interesse della Bce sono state rese meno ottimistiche dalle ultime dichiarazioni del presidente della Bundesbank, Joachim Nagel, che in un’intervista a Bloomberg non solo ha affermato che il costo del denaro potrebbe continuare ad aumentare dopo l’estate ma che una volta che avrà raggiunto l’apice “potrebbe rimanere lì per un po’”. Tradotto, vuol dire che l’Eurozona si deve preparare a un periodo abbastanza lungo di tassi alti – con un livello finale che ora viene stimato dagli analisti di Unicredit in un range compreso tra il 4 e il 4,5 per cento – prima di vedere la discesa che potrebbe iniziare solo nel secondo semestre del 2024 e non alla fine di quest’anno. “L’inflazione è ancora molto appiccicosa” e “gli aumenti dei prezzi sono un fenomeno molto ostinato”, ha spiegato Nagel accentuando il tono da “falco” utilizzato dalla presidente della Bce, Christine Lagarde, dopo l’ultima riunione in cui il rialzo di 0,25 punti base era stato il compromesso trovato con le “colombe” del board che vorrebbero un rallentamento del ritmo della stretta monetaria.

