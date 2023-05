L'impatto dei rialzi della Bce sul debito italiano

La Bce prosegue nel rialzo dei tassi e sebbene nella riunione di oggi abbia deciso la mossa meno aggressiva (+0,25 per cento invece di +0,5) fa anche capire chiaramente che non ci saranno pause fino all’estate (quindi un altro o altri due ritocchi verso l’alto) spingendo le attese dei mercati verso un tasso finale al 3,75 per cento. Che si sia trattata di una concessione (momentanea) alle colombe o di una mossa che tiene conto del ritorno delle nuove turbolenze bancarie dagli Stati Uniti, la sostanza è che la banca centrale guidata da Christine Lagarde ritiene che ci sia ancora strada da fare nella lotta all’inflazione. Se, infatti, gli ultimi dati della “bank lending survey” hanno mostrato un forte calo della domanda di prestiti da parte di famiglie e imprese a causa dell’aumento dei tassi, confermando così che la stretta monetaria portata avanti dalla Bce sta funzionando in modo corretto, l’inflazione resta su livelli elevati nell’area euro (più 7 per cento ad aprile).

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE