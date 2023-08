L'India esclude l'Ucraina dai paesi invitati al G20. C'è Mosca

Al summit in programma a Delhi a settembre non ci sarà Kyiv, ha deciso il governo indiano. Mentre parteciparà la Russia

Andando a cercare nella lista dei paesi invitati al prossimo G20 di Delhi, in programma il 9 e 10 settembre prossimi in India, non c'è l'Ucraina. Mentre compare la Russia. La notizia è stata anticipata da Sky News, ed è confermata dalla pubblicazione dell'elenco degli invitati, consultabile sul sito del vertice internazionale.

Tra i paesi ospiti sono stati invitati Bangladesh, Egitto, Mauritius, Paesi Bassi, Nigeria, Oman, Singapore ed Emirati Arabi Uniti, oltre alla Spagna, in qualità di invitato permanente. Come detto, il governo indiano - incaricato di decidere sui membri non permanenti - ha previsto la partecipazione al summit della Russia. Mentre per l'Ucraina, che aveva partecipato al G20 in Indonesia lo scorso anno e al G7 in Giappone a maggio, si tratta di un'esclusione insolita, che arriva a una decida di giorni dal vertice di Gedda in Arabia Saudita, allargato a Cina ed Emirati Arabi, in cui si è discusso della fine della guerra avvicinandosi alle sensibilità di Kyiv.