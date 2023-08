I mediatori impensabili. Bin Salman vuole parlare di pace, e non è il solo

Alla riunione di Gedda si parlerà (senza la Russia) di come porre fine al conflitto in Ucraina, di sicurezza ed economia. Diversi leader sono pronti a sfruttare l'occasione per aumentare il loro prestigio internazionale

Trovare la soluzione per la fine del conflitto in Ucraina, o almeno dire di averci provato, di avere un’idea, è la strada che alcuni leader internazionali stanno seguendo per aumentare il loro prestigio internazionale, oppure riscattarsi o avere argomenti di ricatto. Questo fine settimana, Gedda, la città portuale dell’Arabia Saudita affacciata sul Mar Rosso, ospiterà una riunione per parlare di un piano di pace, di sicurezza, di economia e la Russia non è invitata.