L'opposizione inaspettata a Vladimir Putin

I canali telegram dei blogger di guerra russi, figure a metà tra il propagandista e il soldato che abitano le zone a ridosso del fronte o il fronte stesso, hanno reagito in modo moderato, parsimonioso, contenuto, alla notizia dei droni ucraini arrivati fino al centro di Mosca per colpire, per due notti consecutive, uno dei grattacieli del quartiere Moskva-city. Allo stesso modo sono rimasti in silenzio dopo l’attacco in Crimea contro il ponte di Chonhar, colpito il 29 luglio. Il comportamento è insolito, questi blogger parlano molto, ma, secondo l’Institute for the Study of War, potrebbero aver ricevuto l’ordine di stare zitti e minimizzare, che alcuni hanno rispettato e altri no. Secondo il ministero della Difesa e il Cremlino, la popolazione russa, che ormai si informa sempre più su Telegram e meno in televisione, si agita particolarmente quando sente parlare di attacchi in Crimea, dove è abituata a trascorrere le vacanze, da prima che la Russia annettesse illegalmente la penisola ucraina. Lo scorso anno, quando gli ucraini colpirono per la prima volta la Crimea, file e file di macchine russe si incolonnarono lungo il ponte di Kerch, che collega la penisola alla Russia, per tornare a casa. Erano spaventati e alcuni piagnucolavano di quanto fossero dispiaciuti dal dover abbandonare un posto che per loro è casa.

