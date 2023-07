Perché ora l'arresto di Igor Girkin

La notte del 23 giugno, a Mosca, era stato attivato il piano Fortezza, Krepost, che in codice vuol dire predisporre tutte le misure necessarie a proteggere la capitale russa. Il piano è stato attivato, ma nessuno si è mosso. La colonna di combattenti delle Wagner che avanzava verso la più grande città della Russia non poteva saperlo, ma sapeva di avere dalla sua parte membri dell’esercito e anche dei servizi segreti. La notte tra il 23 e il 24 giugno, ognuno ha pensato a salvare se stesso, nessuno ha pensato a salvare il Cremlino, se non lo stesso Cremlino. Mentre la Wagner avanzava senza incontrare resistenza, gli ingranaggi della Russia di Vladimir Putin si stavano preoccupando di mettersi al riparo, pronti per ogni cambiamento. Il presidente russo in quelle ore ha constatato quanto potrebbe essere semplice organizzare una ribellione contro il suo potere e ora ha una sola strategia: premiare i fedelissimi, indipendentemente dal loro valore, e punire chiunque potrebbe essere in grado, o soltanto avere l’idea, di seguire le orme di Prigozhin. Oggi è stato arrestato Igor Girkin, detto Strelkov, che vuol dire sparatore, cecchino. E’ un veterano dell’esercito russo, ex ufficiale dell’Fsb, ed è l’uomo che si vanta di aver fatto partire il primo colpo della guerra nel Donbas nel 2014. Dopo essere stato in Crimea ed essersi occupato dell’annessione della penisola, dopo essersi reso conto che quello strappo al diritto internazionale non era ripetibile in altre aree dell’Ucraina, Girkin si mise a capo delle forze armate dell’inesistente Repubblica popolare di Donetsk. Aveva mercenari al suo seguito, aveva i soldi di un oligarca, aveva l’avallo di Putin, che non durò a lungo. Girkin voleva la guerra totale, non una guerra russa sotto mentite spoglie, e ritiene ancora oggi che il fallimento della Russia in Ucraina sia dovuto alla mancanza di prontezza e di coraggio di nove anni fa. Girkin parlava e parla molto, e oggi il suo arresto vuole essere un avvertimento a chiunque abbia l’intenzione di criticare il Cremlino.

