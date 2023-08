Come le elezioni polacche trascinano la guerra in mezzo alla politica interna

La Polonia e la Bielorussia stanno imparando a usare per fini interni il confine che le divide, lungo quattrocentodiciotto chilometri recintato, sorvegliato e pattugliato da almeno tre anni. Da quando il dittatore di Minsk, Aljaksandr Lukashenka, iniziò a scaricare migranti lungo la frontiera e a spingerli dalla parte di Varsavia con lo scopo di destabilizzare l’Unione europea. La pratica di trasportare esseri umani fatti arrivare a Minsk con la promessa di un passaggio sicuro verso l’Ue non si è fermata, i numeri sono molto scesi, ma ci sono ancora migranti che tentano di raggiungere la Polonia nascondendosi nella foresta, con il sole e con la neve. Appena Lukashenka ha un modo per ricattare l’Ue lo usa. Spesso la sua iniziativa viene confusa con quella di Vladimir Putin, ma il dittatore di Minsk ha i suoi interessi, i suoi puntigli, le sue ambizioni personali e spesso vuole destabilizzare per se stesso e non per altri, non per il Cremlino. Dai primi di luglio, dopo la marcia verso Mosca, in Bielorussia sono arrivati alcuni combattenti del gruppo Wagner e Lukashenka sta imparando a usare la loro presenza a fini interni ed esterni, ogni tanto la situazione gli sfugge di mano e i suoi oppositori lo ritraggono come terrorizzato dalla presenza degli aspiranti golpisti armati fino ai denti. La presenza della Wagner ha portato la Polonia ad aumentare le sue truppe al confine, a schierare cecchini, a pubblicare video di mezzi militari che si dirigono a presidio della frontiera.

