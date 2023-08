I droni su Moskva-city sono un attacco non comune

Kyiv vuole costringere Putin a difendersi in Russia invece che in Ucraina. Gli attacchi con i droni su Mosca sono in aumento: otto in tre mesi, tre negli ultimi quattro giorni

Il ventunesimo piano di un grattacielo di Moskva-city, il quartiere della finanza che ospita anche uffici governativi nel centro della capitale russa, è stato colpito per due notti di fila nello stesso identico punto da droni di fabbricazione ucraina. Droni che sono stati inventati e testati meno di un anno fa ma che sono già sufficientemente potenti da volare per centinaia di chilometri in territorio nemico e sufficientemente sofisticati da sfuggire almeno in parte ai radar russi. Il bombardamento della scorsa notte significa che Kyiv ha raccolto molte informazioni, fatto tanti test e acquisito una grande sicurezza sulle proprie capacità e soprattutto sull’incapacità russa di difendere persino i luoghi simbolici e politici di Mosca, persino quando ormai sa che Kyiv li considera un bersaglio. Se un palazzo del centro pieno di uffici ministeriali è vulnerabile, per il Cremlino è un problema. Se neanche a distanza di una manciata di ore dal primo colpo di avvertimento si trova il modo di spostare un sistema di contraerea per difenderlo, e quindi gli ucraini possono squarciare il piccolo buco del giorno prima e lasciare una ferita nel grattacielo lunga centocinquanta metri, è una terribile figura per il ministero della Difesa e per il Cremlino. E ha un significato pratico, è un messaggio per Vladimir Putin da parte di Kyiv che dice: ecco la prova che non hai sistemi di contraerea sufficienti per proteggere contemporaneamente il tuo territorio e i soldati che occupano il nostro, quindi riportali a case se vuoi evitarti la guerra in casa.