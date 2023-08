Obiettivo Moskva-city, il quartiere nato come una promessa per il futuro

I droni ucraini non hanno colpito a caso, ma sono arrivati per ben due notti consecutive nel cuore finanziario e della propaganda di Mosca. Ecco la storia di una parte della capitale russa nata con la fine dell'Urss e riadattata al putinismo

Per due notti consecutive, i droni ucraini hanno raggiunto e colpito lo stesso quartiere della capitale russa, Mosca. Una torre illuminata, verticale in modo spericolato per una città che ha sempre teso all’alto e al largo insieme, quarantadue piani in tutto che fanno parte di un complesso multifunzionale situato a Moskva-city o, traslitterato, Moskva-siti o, tradotto: la city di Mosca. Il complesso si chiama IQ Kvartal, ospita aziende importanti e la torre colpita sulla vetrata del suo ventunesimo piano è la sede degli uffici di sette ministeri, tra i quali il ministero dello Sviluppo digitale, il ministero dello Sviluppo economico, quello dell’Industria e del Commercio. Dopo la notizia dei droni e le immagini della vetrata rotta, alcuni siti russi hanno scritto che al ventunesimo piano si trova il ministero dello Sviluppo digitale. L’intero complesso però ha nomi e nomignoli e spesso il regno che prende vita a Moskva-city cade anche sotto il nome di ministero della Propaganda, perché tra questi edifici di vetrate ha preso vita parte delle attività della disinformazione del Cremlino, legate anche al ministero dello Sviluppo digitale. Sempre a Moskva-city, si trovano gli uffici del colosso informatico Yandex, promessa dello sviluppo tecnologico russo, che il Cremlino negli anni ha divorato per aumentare il controllo sui cittadini. Colpire i grattacieli di Moskva-city o attaccare gli edifici che si sospetta possano ospitare l’intelligence militare russa o il gruppo di hacker Fancy Bear, come accaduto il 24 luglio, ha un doppio valore simbolico, oltre ai fini strategici.