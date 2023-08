Gli assi di Erdogan sul grano, parla con Putin e punta all'accerchiamento

A credere in un ripensamento di Mosca sulla Black sea grain initiative c’è rimasto Recep Tayyip Erdogan, che non essendo un ingenuo della diplomazia internazionale potrebbe avere le sue buone ragioni per farlo. Ieri il presidente turco e Vladimir Putin hanno parlato al telefono, non è un evento sporadico, tra i due i canali di dialogo sono ancora aperti. Era stato Erdogan, assieme all’Onu, a patrocinare gli accordi separati che Kyiv e Mosca avevano firmato a luglio dello scorso anno, per il presidente turco fu un successo da rivendicare in campo internazionale e, da quando Mosca ha deciso di uscire dal patto poche settimane fa, continua a dire che la situazione non è irrimediabile. Nel frattempo l’esercito russo bombarda i depositi di cereali e le infrastrutture che servono al trasporto, bombarda Odessa e i porti sul Danubio che permettono l’esportazione dei cereali per via fluviale – ieri è stato colpito il porto di Izmail, vicino al confine con la Romania – e accampa pretese su pretese per rendere il suo ritorno al patto sempre più caro.

