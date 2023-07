Oxfam boccia l'accordo sul grano con le stesse tesi sballate di Putin

Tutti, a partire dal segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres, sono preoccupati per le conseguenze per la fame nel mondo della decisione di Putin di far saltare l’accordo sul grano. Tutti tranne la ong che si occupa di fame nel mondo. Per Oxfam l’accordo non serviva poi a un granché: “L’accordo che aveva portato allo sblocco dell’export di grano dall’Ucraina al Mar Nero si è rivelato del tutto inadeguato a fronteggiare l’aumento della fame globale – dice la ong –. I paesi ricchi si sono accaparrati l’80% del grano e dei cereali usciti dall’Ucraina, mentre agli stati più poveri e colpiti dalla crisi alimentare è andato appena il 3%”. Una posizione insensata, che finisce per dare ragione a Vladimir Putin.

