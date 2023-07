Putin offre agli africani pane e bugie

Il Cremlino inventa una realtà parallela sul grano, difficile da ingoiare per l’Africa. Mosca prova a sfruttare il forum Africa-Russia di San Pietroburgo per tagliare fuori l’Ucraina dal mercato globale. Un piano con molte incognite

Dopo il summit della Fao i leader dei paesi africani saranno al forum Africa-Russia di San Pietroburgo, dove Vladimir Putin ha intenzione di tracciare la sua strategia di influenza sul continente più conteso del Sud globale. Una strategia cinica e spregiudicata. Nell’articolo pubblicato sul sito del Cremlino “Russia e Africa: unire gli sforzi per la pace, il progresso e un futuro di successo”, il presidente russo ha messo nero su bianco una retorica basata sulla mistificazione della realtà, con dichiarazioni che dimostrano la volontà di strumentalizzare l’aggravarsi della crisi alimentare causata dalla decisione russa di ritirarsi dall’accordo del grano nel Mar Nero. “Comprendiamo l'importanza di un approvvigionamento alimentare ininterrotto per lo sviluppo socio-economico e la stabilità politica degli stati africani”, scrive Putin, che parlando dell’accordo del grano sottolinea “sebbene fosse presentato dall’occidente come un gesto di buona volontà a beneficio dell'Africa, in realtà è stato usato esclusivamente per l'arricchimento delle grandi imprese statunitensi ed europee”.