Trump punta sui guai di Hunter Biden per dirottare l'attenzione

L'ex presidente degli Stati Uniti gioca d’azzardo con la giustizia e cerca appigli legali per rinviare le sentenze che lo porterebbero in carcere a vita. E sta costruendo una contronarrazione che spera gli porti bene come quella sulle mail di Hillary Clinton nel 2016

Prima di diventare presidente, quando era ancora solo un imprenditore immobiliare e un personaggio televisivo, Donald Trump aveva due cose in cima all’agenda delle priorità. La prima era la passione per il gioco d’azzardo, che lo portò a diventare il re di Atlantic City acquistando i principali casinò della zona. La seconda era fare tutto il possibile per stare fuori dal radar della giustizia: temeva le aule giudiziarie, dove rischiava continuamente di trovarsi imputato, e per anni è riuscito a chiudere ogni vicenda legale con patteggiamenti o qualche tipo di accordo. Adesso, da ex presidente che cerca di tornare alla Casa Bianca, Trump è riuscito a mettere insieme le due cose. Sta giocando d’azzardo con la giustizia, nella partita decisiva della sua vita.