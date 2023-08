La seconda ascesa di Trump ci mostra com'è diventata l'America

Dopo l'incriminazione per i fatti insurrezionali di Washington del 6 gennaio 2021, l'ex presidente americano paragona l'America che lo perseguita alla Germania nazista: si predispone allo scontro finale, a una campagna elettorale senza precedenti in un paese che potrebbe non essere più quello che abbiamo conosciuto fino a oggi

Chi fa davvero le rivoluzioni? Giganti del pensiero, visionari senza paura, irresponsabili talebani, o anche figure mediocri, prive di fondato carisma, ma sospinte da impareggiabile ostinazione e da un irrazionale brama di potere, capace d’intercettare, per molti, complicati motivi, quello spirito di frustrazione che oggi traversa la società americana come un ago acuminato. Qui siede, irrequieto, Donald Trump, mentre coordina i plotoni avvocateschi incaricati di parare la gragnuola di colpi che piove dalla magistratura, intanto predisponendosi allo scontro finale, ovvero a una campagna elettorale senza precedenti, l’ultima dell’America per come la conosciamo e, da subito, la prima di una nazione in cui non sono più in vigore i valori costituzionali prestabiliti.