Meloni e von der Leyen di nuovo a Tunisi da Saied, più ottimiste

Con loro anche Rutte, il premier dimissionario olandese, in missione per convincere il presidente tunisino a firmare il memorandum per frenare il flusso di migranti. Tajani dà per certa l'intesa, Bruxelles è più prudente. Le priorità della presidente della Commissione

Ursula von der Leyen, Giorgia Meloni e Mark Rutte domani torneranno a Tunisi per cercare di convincere il presidente, Kais Saied, a firmare un memorandum, il cui principale obiettivo è frenare il flusso di migranti verso l’Italia. L’annuncio è arrivato ieri a sorpresa da un portavoce della Commissione, dopo settimane di stallo nei negoziati con la Tunisia. Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha dato per certa la firma. “L’Italia ha lavorato molto a questo accordo, anche in maniera non visibile”, ha spiegato Tajani: l’intesa è “un impegno finanziario, parte di una strategia europea, e permetterà alla Tunisia di poter affrontare con maggior serenità le riforme necessarie, di essere protagonista nella lotta contro i trafficanti di esseri umani, di poter crescere”. Bruxelles è più prudente, data la poca affidabilità dimostrata da Saied. “Andiamo per cercare di finalizzare il memorandum, ma non ci sono certezze”, spiega al Foglio una fonte dell’Ue.