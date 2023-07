Biden va a Helsinki a chiudere il tour delle alleanze e rivendica i risultati di Vilnius

La catena di comando russa fuori controllo e le previsioni del presidente americano: Mosca non vincerà e non userà l'atomica

Vilnius, dalla nostra inviata. Il presidente americano, Joe Biden, ha chiuso il viaggio delle alleanze a Helsinki, una capitale simbolica per tre motivi. Il primo è che la Finlandia è l’ultimo paese a essere entrato nella Nato e condivide con la Russia un confine di milletrecentoquaranta chilometri; il secondo sta nella sua posizione affacciata sul nuovo mare dell’Alleanza, il Baltico, e non distante da quello che si sta riempiendo di basi russi, l’Artico; il terzo è una di quelle giravolte della storia che apre e chiude le sue porte spesso nello stesso posto: a Helsinki, nel 2018, l’ex presidente americano, Donald Trump, aveva incontrato Vladimir Putin, e non soltanto disse che il capo del Cremlino gli aveva assicurato di non aver interferito nelle elezioni presidenziali degli Stati Uniti ma rimproverò l’intelligence americana per aver creato tanta preoccupazione. Il viaggio di Biden è servito a rinfrancare un’alleanza che dall’inizio della guerra in Ucraina si sta facendo più forte.