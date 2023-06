La controffensiva a Zaporizhzhia è a tratti frustrante, ma i Bradley salvano vite ucraine

Fronte di Orikhiv, dalla nostra inviata. Da Orikhiv parte la controffensiva nella regione di Zaporizhzhia che spinge verso sud: per chi la guarda da lontano sembra procedere a passi minuscoli, ma questa non è la sensazione che hanno i soldati della Quarantasettesima brigata meccanizzata, che combatte poco più in là e a cui anche un’avanzata di un chilometro costa caro. Il maggiore Valerii Markus ha pubblicato su Facebook un video selfie girato nelle trincee russe appena conquistate e ha raccontato una giornata di assalti faticosi ma riusciti e una notte a dormire addosso ai cadaveri dei nemici perché la zona non è ancora abbastanza sicura da poterli evacuare. Nel video Markus è in maglietta, tra i commenti al suo post ce n’è uno che si nota perché lo ha pubblicato il capo di stato maggiore ucraino, Valerii Zaluzhny: “Markus rimettiti subito il giubbotto antiproiettile altrimenti dovrò venire a darti una lezione di persona!”.

