I russi a Nova Kakhovka erano pronti a far saltare in aria tutto. Un'inchiesta

Un'esclusiva di Radio Svoboda e Slidstvo.info svela che "Poligono" e "Il georgiano" aspettavano l’ordine di far esplodere la diga. La strategia dell'acqua di Mosca a Tokmak

Roma. Dopo le prove del New York Times che attribuiscono l’esplosione della diga di Nova Kakhovka ai russi, i giornalisti del programma “Schemes” di Radio Svoboda e Slidstvo.info hanno identificato i nomi dei membri dell’esercito di Mosca che controllavano la centrale idroelettrica la notte del disastro, lo scorso 6 giugno, combattenti della 205esima brigata separata di fanteria motorizzata “cosacchi” delle forze di terra della Federazione russa, e hanno ricevuto le intercettazioni delle conversazioni telefoniche tra i soldati e i loro comandanti alle due di quella notte: “Com’è la situazione? Preparatevi al comando”, “Qui è tutto andato”, “Vai lì al punto, prendi tutto”, sarebbe lo scambio di battute dopo la distruzione della diga. “E’ stato fatto tutto dall’interno. La diga era chiaramente pronta per essere fatta saltare in aria”, ha detto il geniere militare ucraino Mykola Shchegelskyi alla squadra investigativa.