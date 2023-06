L'unico modo per indebolire Putin è vincere la guerra. I morti di Kramatorsk e le altre minacce

Ci sono almeno undici morti e più di sessanta feriti nell’attacco missilistico russo contro un ristorante nel centro di Kramatorsk, nella regione orientale ucraina di Donetsk, all’ora di cena martedì sera: le immagini delle macerie e delle ricerche strazianti si mischiano a quelle delle vittime, ai sorrisi delle due gemelle che avrebbero compiuto quindici anni a settembre e invece sono state uccise dai colpi di Vladimir Putin. Arrivano i resoconti degli altri attacchi in Ucraina, i missili intercettati dalle forze ucraine, l’arresto da parte dell’intelligence di Kyiv di un uomo che avrebbe mandato un video del ristorante di Kramatorsk ai russi, quel Ria Pizza così frequentato perché si può mangiare sotto un patio all’esterno. Il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, ripete la menzogna oscena: i russi non colpiscono le infrastrutture civili, “gli attacchi sono su target collegati in un modo o nell’altro con le infrastrutture militari”.

