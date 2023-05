Anche questa volta, i Patriot hanno salvato Kyiv: ecco a cosa servono le armi

L’alba di martedì ha mostrato ancora una volta una certezza, che a troppi sfugge ancora: le armi che vengono mandate in Ucraina servono a salvare vite. Mosca ha lanciato contro la capitale ucraina, Kyiv, sei missili ipersonici Kinzhal da aerei Mig-31K, 9 missili Kalibr da navi al largo del Mar Nero e tre Iskander. L’Ucraina è riuscita ad abbatterli tutti: i diciotto missili e nove droni. E’ stata la battaglia più rumorosa che si è svolta nei cieli della capitale, con il buio illuminato a giorno, e se l’Ucraina è riuscita a difendersi e limitare i danni è stato grazie ai sistemi di difesa aerea americani Patriot, che da quando sono in funzione, sono riusciti ad abbattere anche i Kinzhal, i missili ipersonici che viaggiano dieci volte più veloci della velocità del suono, così disse Vladimir Putin quando li presentò al pubblico russo. Basta confrontare le immagini dei bombardamenti passati con quelli di oggi, rispolverare il calcolo delle vittime, per capire quanta differenza vitale possa fare l’aiuto degli alleati. Questo non vuol dire che le notti dei cittadini di Kyiv possono essere considerate tranquille, che la paura del cielo si è quietata per sempre: danni collaterali dovuti alla caduta dei detriti ci sono comunque, la capitale vive in stato di allerta, consapevole però di poter dominare meglio le incursioni dei missili russi, che avvengono spesso di notte o alle prime luci del mattino, quando le persone sono più esposte al pericolo.

