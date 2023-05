La Cia cerca di reclutare spie tra i cittadini russi: ecco il video tradotto

Dov’è l’altra Russia? Deve esserci e sicuramente desidera un cambiamento. In un paese lontano dalla politica, che ha sviluppato il disinteresse nelle azioni dello stato come arma di autodifesa, che ha stabilito un patto tacito con le autorità – io non mi interesso a voi così che voi non vi interesserete a me – deve pur esserci il punto di rottura. La Cia se lo chiede, anzi, ne è sicura, e ha lanciato su Telegram, l’app che i russi usano molto per informarsi, e poi su altri social una campagna alla ricerca di questi russi insoddisfatti, stanchi, che hanno voglia di un nuovo futuro per la nazione.

