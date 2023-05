Lukashenka è ricomparso

Il sito di notizie ucraino Kyiv Post si domanda: “Lukashenka è forse morto?”. Il dittatore bielorusso, dopo giorni in cui non si mostrava in pubblico, si è fatto vedere al comando centrale dell’aeronautica con la mano sinistra bendata, impettito, rigido. non si fa più vedere in giro. Nel fine settimana non si era presentato alla festa dell’inno e della bandiera, una ricorrenza voluta da lui: la maggior parte dei bielorussi al vessillo rosso e verde imposto da Lukashenka in continuità con i tempi sovietici preferisce invece quello bianco-rosso-bianco che sventolava durante le proteste del 2020. Per l’occasione il discorso l’ha tenuto il primo ministro Roman Golovchenko. Il 9 maggio scorso, il dittatore bielorusso era a Mosca ad assistere alla parata della vittoria, sedeva tra i veterani sugli spalti con aria sofferente e con la mano destra bendata, ha chiesto una macchina per percorrere circa cento metri e andare a deporre i fiori assieme a gli altri leader internazionali. Non ha partecipato al pranzo al Cremlino, proprio lui, che tra tutti i presenti – c’erano i leader di Armenia, Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan e Turkmenistan – è sempre stato il più entusiasta dei simbolismi sovietici e dell’amicizia con la Russia. Il Cremlino ha detto di non essere stato informato di eventuali problemi di salute di Lukashenka. L’opposizione bielorussa, però, ne parla in abbondanza e la leader Svjatlana Tikhanovskaya ha detto che con le voci che girano sulla malattia del dittatore, bisogna essere pronti a fare le cose tempestivamente: a tornare. Qualcosa a Minsk rimane coperto e come sempre nelle autocrazie, il corpo del leader e le sue malattie rimangono ammantate nel mistero. Lukashenka da anni coltiva il suo delfino: suo figlio Kolya, il preferito, l’ultimo. Però, in caso di malattia, chi davvero prenderà il suo posto, se il Cremlino o l’opposizione, sarà questione di rapidità. I cambiamenti hanno a che fare con la Bielorussia, con noi europei e con l’Ucraina.

