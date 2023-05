Usiamo i soldi dei putiniani per l'Ucraina. Adesso Biden lo fa

Milano. Il segretario alla Giustizia americano, Merrick Garland, ha autorizzato l’invio a Kyiv degli asset confiscati all’oligarca russo Konstantin Malofeev, sotto sanzioni internazionali dal 2014. E’ la prima volta che gli Stati Uniti decidono di trasferire i soldi degli imprenditori legati al Cremlino e a Vladimir Putin per la ricostruzione dell’Ucraina, “e non sarà l’ultima”, ha detto Garland, confermando che quel che era stato promesso in passato – utilizzare i fondi congelati per contribuire al sostegno del paese aggredito dai russi – ora diventa più fattibile. L’Unione europea sta cercando da tempo di risolvere le questioni legate a questi patrimoni congelati ma di fatto inutilizzabili perché non sono nella disponibilità degli stati, mentre sta cercando di dare la caccia a chi continua a violare le sanzioni esistenti.

