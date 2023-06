Gvaramia, il giornalista georgiano scarcerato che ringrazia l'Ue

Nikoloz Gvaramia, più conosciuto come Nika Gvaramia, è uscito dalla prigione quando già era buio in Georgia. Ad attenderlo fuori dal carcere c’era un gruppo di suoi sostenitori, alcuni con le bandiere europee. Gvaramia è un politico e un giornalista e il suo nome si trova tra le condizioni poste da Bruxelles alla Georgia per ricevere lo status di paese candidato a diventare parte dell’Unione europea: la sua scarcerazione era la settima condizione. Non era un capriccio europeo o un tentativo di ingerenza, era la richiesta di fermare gli attacchi contro le testate che sono critiche con il governo, un requisito da aggiungere ad altri quali riforma della magistratura, trasparenza, lotta alla criminalità organizzata. Bruxelles aveva detto che il rilascio di Gvaramia, anche tramite la grazia presidenziale, sarebbe stato un segnale importante, un obiettivo da raggiungere rapidamente, sicuramente in tempi più brevi di una riforma della magistratura. Gvaramia è stato ministro di Mikheil Saakashvili, è un giornalista ed è tra i fondatori di Mtavari Arkhi, una televisione di cui è stato anche direttore e che è molto impegnata nel fare opposizione al governo. E’ stato arrestato varie volte negli ultimi anni, l’ultima è stato condannato a tre anni e mezzo per abuso d’ufficio.

